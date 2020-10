Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt trotz Fahrverbot - Test zeigt Kokain an

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, fiel einer Polizeistreife gegen 02:00 Uhr ein Audi in der Innenstadt auf. Dieser fuhr auf dem Märkischen Ring in Richtung Badstraße. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den PKW an einer Bushaltestelle in der Badstraße an. Der Fahrer, ein 26-jähriger Hagener, stritt jeden Konsum von Drogen ab. Ein Drogentest zeigte wenig später ein völlig anderes Ergebnis an. Danach gab der Mann zu, noch vor zwei Tagen Kokain konsumiert zu haben. Wenig später ließen die Polizisten dem Mann im Präsidium eine Blutprobe entnehmen. Dort fiel bei einer Datenüberprüfung auf, dass ein wirksames Fahrverbot gegen den Mann bestand. Der Führerschein wurde anschließend sichergestellt und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Den Fall hat jetzt das Verkehrskommissariat übernommen. (sh)

