Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Renitenter Fahrgast soll Busfahrer angegriffen haben

Hagenow (ots)

In Hagenow soll ein renitenter Fahrgast am späten Montagabend einen Busfahrer angegriffen haben. Zudem widersetzte sich der 21-jährige Mann wenig später der Polizei und leistete Widerstand. Er wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Auslöser soll eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Somalier und einer Busfahrerin gewesen sein, da sich der Mann beim Zustieg in den Bus geweigert haben soll, den Mund- Nasenschutz anzulegen. Ein anderer Busfahrer kam der Busfahrerin zur Hilfe und verwies den 21-Jährigen des Busses. An der Haltestelle soll es dann zu einem tätlichen Angriff gekommen sein, wobei der Fahrgast auf den Busfahrer eingeschlagen haben soll. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Tatverdächtige, der daraufhin flüchtete, konnte kurze Zeit später durch die Polizei im Umfeld angetroffen werden. Er hat nach Angaben der Beamten daraufhin versucht, auf einen Polizisten einzuschlagen. Der 21-Jährige konnte daraufhin von den Polizisten überwältigt werden. Ihm wurden zeitweilig Handfesseln angelegt. Gegen den Tatverdächtigen ist Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

