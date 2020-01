Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in ein Zweifamilienhaus ein

Vlotho (ots)

(fl) Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in ein Zweifamilienhaus in der Straße Heide in Vlotho-Uffeln ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

