Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtrag Pressemeldung Raubüberfall Verbrauchermarkt in Kirchlengern

Kirchlengern (ots)

(um) Am späten gestrigen Nachmittag führten Kriminalbeamte den 36-Jährigen, dringend Tatverdächtigen, am Landgericht Bielefeld einen Haftrichter vor. Einem Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld folgte der Richter und erließ die Untersuchungshaft. Die bisherigen Zeugenaussagen beschreiben den zweiten, deutlich kräftigeren Täter, mit einer Körpergröße von etwa 175 cm. Er war maskiert und dunkel gekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Weiterhin sind für die polizeilichen Ermittlungen Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat wichtig. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen, die gegen 21:00 Uhr, sich von dem Verbrauchermarkt in verdächtiger Form entfernt haben oder aufhältig waren, machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4498575

