Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Kreidler-Pedelec gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (22.1.), in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec an der Mozartstraße. Die 62-jährige Besitzerin hatte ihr schwarzes Trekkingrad mit einem Spiralschloss gesichert abgestellt. Als sie zurückkehrte, waren Schloss und E-Bike verschwunden. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um das Modell Da Carvan, 28 Zoll. Auffällig an dem Pedelec ist eine selbstgeklebte Akkuhalterung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 770 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

