POL-HF: Unfall auf Westfalenring- Beide Fahrzeugführer verletzt

(sls) In Enger kam es Donnerstagabend (23.1.) gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Westfalenring. Ein 25-jähriger Herforder befuhr mit seinem VW Golf den Westfalenring in Richtung Bielefeld. Er beabsichtigte nach links auf den Zubringer zur Herforder Straße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Corsa-Fahrer aus Bielefeld, der den Westfalenring in entgegengesetzter Richtung fuhr. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt und mussten durch Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Wunsch der Beteiligten wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

