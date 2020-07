Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufmerksame Zeugen verhindern Kennzeichendiebstahl ++ Joggerin von Exhibitionist belästigt

Cuxhaven (ots)

Aufmerksame Zeugen verhindern Kennzeichendiebstahl

Cuxhaven. Am Mittwochabend wurde ein 65-jähriger niederländischer Staatsbürger auf dem Parkplatz am Helgoland-Anleger beobachtet, als er die Kennzeichen von einem VW Golf stehlen wollte. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er mit seinem eigenen Auto. Die von den aufmerksamen Zeugen gerufene Polizei konnte den Niederländer noch in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, das der 65-jährige keinen Führerschein besitzt und sein Auto weder zugelassen noch versichert ist. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

++++++

Joggerin von Exhibitionist belästigt - Polizei sucht Zeugen

Beverstedt. Am 29.07.2020, um 16.20 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine Joggerin in der Wacheler Straße in Kirchwistedt an und bat sie um Fertigung von Landschaftsaufnahmen mit seinem Telefon. Im weiteren Gespräch bot der Mann an, sich auszuziehen. Daraufhin brach die Joggerin das Gespräch ab und ging weiter. Sie konnte noch sehen, dass der Mann seine Hose heruntergelassen und sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Als die Joggerin die Polizei rief, flüchtete der Mann in einem silbernen PKW. Die Joggerin beschreibt den Mann wie folgt: Ein etwa 45 Jahre alter, westeuropäischer Typ. Ungefähr 175 cm groß mit kurzem, braunem Haar und 3-Tage-Bart. Er war schlank mit deutlichem Bauchansatz und insgesamt gepflegt. Der Mann trug eine beige Stoffhose und ein beiges T-Shirt. Zeugen, denen dieser Mann oder sein silberner PKW gestern Nachmittag in der Wacheler Straße oder der näheren Umgebung aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706.9480 oder der Polizei Beverstedt unter 04747-931730.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell