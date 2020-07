Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Streit im Einkaufsmarkt eskaliert

Cuxhaven (ots)

Streit im Einkaufsmarkt eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. In den späten Nachmittagsstunden des 21.07.2020 kam es im Netto-Markt an der Hauptstraße in Altenwalde zu einer Körperverletzung. Opfer war eine 58-jährige Frau aus Altenwalde. Zunächst geriet die Frau im hinteren Teil des Marktes in einem etwa 45-50 Jahre alten Mann in Streit. Schnell mischten sich die Ehefrau und die Kinder in die Auseinandersetzung ein und bedrängten und schubsten die 58-jährige. Die Ehefrau war auch etwa 45-50 Jahre alt, die Kinder im Teenageralter. Im Verlauf dieses Streits wurde der unbekannte Täter übergriffig gegen das Opfer und verletzte sie dabei. Die Polizei Cuxhaven sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu der vierköpfigen Familie geben? Wer hat möglicherweise gesehen, in was für einem Auto die Familie den Parkplatz des Marktes verlassen hat? Zeugen werden gebeten, sich unter 04721-5730 an die Polizei in Cuxhaven zu wenden.

