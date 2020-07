Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Cuxhaven (ots)

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Cuxhaven. Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, wurde eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Verletzte und flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen, leicht gebräunten, schlanken Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben. Die Cuxhavenerin befuhr mit ihrem grauen Pedelec die Sahlenburger Chaussee in Richtung Innenstadt, als sie von einem weißen Kleinwagen, ähnlich einem VW Up, überholt wird. Schon beim Überholmanöver hat der Fahrer den nötigen Sicherheitsabstand zu der Radlerin wohl nicht eingehalten. Nach dem Überholen scherte der Fahrer so dicht vor der Seniorin wieder ein, dass die Frau auswich und dabei gegen den Bordstein fuhr. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Pedelec blieb gering. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher sagen können, sich unter 04721-5730 zu melden.

