Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27. Juli 2020

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven

Brand eines Einfamilienhauses

Cuxhaven. Am 27.07.2020, gegen 15.58 Uhr, wurde durch einen Passanten ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Wetternweg gemeldet. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Radio gewarnt. Eine Person wird derzeit noch vermisst. Die Löscharbeiten werden noch Stunden andauern. Diverse Feuerwehren aus dem Stadtgebiet sind im Einsatz. Die Straße ist voll gesperrt. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Cuxhaven hat obligatorisch die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet.

Es wäre höflich, aus pietätischen Gründen die Berichterstattung zu minimieren, da noch eine Person vermisst wird.

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

