Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariates Geestland

Cuxhaven (ots)

Gemarkung Schiffdorf, A 27, FR Walsrode, Höhe AS Debstedt - 2 Trunkenheitsfahrten auf der Autobahn Am Samstag, den 25.07.2020, gegen 11:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Bremerhavenerin die A27 in Höhe der Anschlussstelle Debstedt in Fahrtrichtung Bremen mit ihrem Mazda, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Atemalkoholkonzentration lag bei über 2 Promille. Gegen die 52-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Kurze Zeit später, gegen 13:05 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Bremerhavener dieselbe Strecke der A27 mit seinem BMW. Dieser war ebenfalls alkoholisiert und wies eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille auf. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt und es wurden Strafverfahren gegen den 42-jährigen eingeleitet. Wurster Nordseeküste/ OT Dorum - Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet Am Sonntag, den 26.07.2020, gegen 01:05 Uhr, touchierte ein 30-jähriger Dorumer mit seinem Audi ein ordnungsgemäß in der Alsumer Straße abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von ca. 15.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell