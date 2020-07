POL-CUX: Weitere Zeugen zu Einbruch gesucht + Einbruch und Diebstahl im Ferienhausgebiet + Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht + Radfahrer/in leicht verletzt u.a.

Polizeiinspektion Cuxhaven

Weitere Zeugen zu Einbruch gesucht

Altenwalde. Am vergangenen Wochenende ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruchdiebstahl in einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße gekommen (wir berichteten). Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bereits gegen 22.00 Uhr zu einer Alarmauslösung in dem Markt. Zu diesem Zeitpunkt beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, welcher sich über den Parkplatz des Verbrauchermarktes in Richtung Hauptstraße fußläufig bewegte und diese schließlich auch in Richtung Cuxhaven überquerte. Nach Angaben des Zeugen kam ein Radfahrer zu diesem Zeitpunkt die Hauptstraße entlang und sei direkt auf den beschriebenen Mann zugefahren. Der Mann, der sowohl zufällig beim Verbrauchermarktparkplatz gewesen sein könnte, als auch mit der späteren Tat in Zusammenhang stehen könnte, soll mit einem markanten dunklen Shirt mit gelben Querstreifen bekleidet gewesen sein. Die Cuxhavener Polizei, bittet darum, dass sich die beschriebenen Personen und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch sowie zu den beschriebenen Personen machen können, unter der Telefonnummer: 04721/573-0 melden.

Einbruch und Diebstahl im Ferienhausgebiet

Otterndorf. In der Nacht des vergangenen Sonntags (19.07.20) zu Montag (20.07.2020) verschafften sich bisher unbekannte Täter durch eine auf Kipp stehende Terrassentür Zuritt in ein Ferienhaus in der Straße "Am Fleet". Hier konnten sie dann aus dem Haus ein Tablet entwenden. Von der Terrasse entwendeten sie außerdem noch ein Herren XXL- E-Bike der Marke Hercules. Die Geschädigten, welche zur Tatzeit schliefen, bemerkten die Tat nicht. In der gleichen Nacht wurde von der Terrasse eines weiteren Ferienhauses in der Straße "Am Fleet" ein Smartphone entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer: 04721/573-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Nordholz. In der Zeit zwischen vergangenem Sonntag (19.07.20), gegen 20.00 Uhr und Montag (20.07.2020), 19.40 Uhr, machten sich bisher unbekannte Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Feuerweg" zu schaffen. Die Täter konnten jedoch nicht in das Innere des Hauses gelangen. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Geestland/Ortsteile Langen und Hymendorf. Am vergangenen Wochenende wurden dem PK Geestland zwei Fälle exhibitionistischer Handlungen gemeldet. Am Samstag, den 18.07.2020, gegen 14.30 Uhr, entblößte sich im Ortsteil Langen ein junger rothaariger Mann vor einer Joggerin an einem Sandweg im Bereich des Norderweges. Der Verdächtige war zuvor im Bereich zwischen Regenrückhaltebecken und dem Grauwallkanal mit einem Fahrrad unterwegs. Er wurde dort gegen 13.50 Uhr zum ersten Mal gesehen. Am Sonntag wurde dann angezeigt, dass sich am Hymendorfer See eine männliche Person gegen 17.23 Uhr zwei Mädchen entblößt gezeigt haben soll. Auch hier wurde eine rothaarige Person beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer: 04743/9280 zu wenden.

Radfahrer leicht verletzt

Langen. Dienstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, beabsichtigte eine 64-jährige Bremerhavenerin mit ihrem Pkw in Langen aus dem Kohlhofsweg auf die Leher Landstraße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 42-jährigen Fahrradfahrers aus Langen, der den dortigen Fuß- und Radweg rechtswidrig auf der linken Seite in Richtung Bremerhaven befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde diesem entnommen.

Heu angezündet

Neuhaus/Bülsdorf. Am Dienstag, den 21.07.2020 gegen 20.40 Uhr entzündete/n bislang unbekannte/r Täter Heu auf einem Feld, sodass eine Fläche von 2,5 Meter x 2 Meter abbrannte. Die Brandstelle wurde durch eine Frau aus Neuhaus entdeckt und durch sie und weitere Passanten gelöscht. Die Polizei in Cadenberge erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04777/80848-0

Boot in Brand geraten

Altenbruch. Am Dienstag, dem 21.07.2020 gegen 16.55 Uhr wollte ein Mann ein Boot im Altenbrucher Hafen starten. Nach dem Starten der Zündung begann das Boot an zu brennen. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Das Boot brannte komplett aus und wurde durch einen Kran geborgen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Lamstedt. Am Dienstag, den 21.07.2020 gegen 22.05 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Pkw die Rahdener Straße, obwohl er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Führerschein wurde folglich beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet

Zusammenstoß mit anderem Pkw

Döse. Am Dienstag gegen 10.05 Uhr wollte ein 78-jähriger Cuxhavener mit seinem Audi auf dem Döser Feldweg wenden. Dabei übersah er einen VW Crafter, welcher durch einen 33-jährigen Schwaneweder geführt wurde. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Radfahrerin leicht verletzt

Cuxhaven. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr ereignete sich in der Straße Am Möhlendiek ein Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin wechselte mit ihrem Fahrrad vom Radweg aufgrund von Rasen-Mäharbeiten auf die Fahrbahn. Als sie wieder auf den Fahrradweg wechseln wollte, befand sich eine von hinten kommende Autofahrerin mit ihrem Pkw auf gleicher Höhe im Überholvorgang, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Unfallflucht / Schranke touchiert

Beverstedt. Am Dienstag gegen 17.35 Uhr überquerte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bahnschienen in der Straße Zum Lunebogen und touchierte hierbei eine Schranke. An dieser entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne die Feststellung seiner Personalien anzugeben. Die Polizei in Beverstedt erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04747/87397-0

