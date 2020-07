Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher erlangten Schmuck + Rücksichtsloser Audi-Fahrer auf der A 27 + Handtasche geraubt u.a.

Cuxhaven (ots)

Einbrecher erlangten Schmuck

Cuxhaven. Am vergangenen Freitag (17.07.2020) kam es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Die bisher unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und konnten so in das Haus eindringen. Dort durchsuchten sie die Räume nach geeignetem Diebesgut und konnten schließlich mit Schmuck entkommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721/573-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

++++++++++++++++++++++++

Rücksichtsloser Audi-Fahrer auf der A 27

A 27. Am Sonntag, in dem Zeitraum zwischen 17.35 Uhr und 18.00 Uhr, fiel der Führer eines dunklen Audi A 5 (mit dem Kfz-Kennzeichen "TE-´´) aus dem Kreis Steinfurt / ehemals Kreis Tecklenburg auf der Bundesautobahn 27 durch seine riskante Fahrweise auf. So soll er zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Stotel bei mehreren Fahrzeugführern mit hoher Geschwindigkeit sehr dicht aufgefahren sein. Zudem soll er vereinzelt andere Verkehrsteilnehmer rechts über den Hauptfahrstreifen überholt haben. In einem konkreten Fall wurde ein Fahrzeugführer aus Loxstedt zunächst rechts überholt und anschließend ausgebremst. Durch diesen Fahrzeugführer wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet. Der Pkw Audi konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Brake gestellt werden. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise ebenfalls genötigt oder gefährdet worden sind, aber auch Zeugen der Vorfälle, werden gebeten, sich beim PK Geestland, Tel.: 04743-9280 zu melden.

++++++++++++++++++++++++

Brand auf Campingplatz

Wulsbüttel. Am 19.07.20, gegen 02.40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand auf dem Campingplatz in Wulsbüttel. Es konnte festgestellt werden, dass ein sehr alter, verwaister Wohnwagen mit Vordach brannte. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 300 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

++++++++++++++++++++++++

Handtasche geraubt

Cuxhaven. Am Sonntag, dem 19.07.2020 gegen 16.00 Uhr, näherte sich ein bislang noch unbekannter Täter einer 90-jährigen Dame auf dem Gehweg in der Heinrich-Heine-Straße unbemerkt von hinten und entriss ihr eine Handtasche vom Rollator. Der Rollator kam durch die Tathandlung ins Schwanken, wodurch das Opfer stürzte und sich verletzte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Thomas-Mann-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Weitere Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0 entgegen.

++++++++++++++++++++++++

Versuchter Einbruch

Oxstedt. Bislang Unbekannte versuchten Montagnacht, gegen 02.00 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße Hohe Klingt einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++++++

Küchenbrand

Hechthausen. Am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr wurde ein Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Lamstedter Straße entdeckt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein auf dem Herd vergessener gefüllter Kochtopf brandursächlich gewesen sein. Ein Brandentdecker verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 10.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++

In Streit geraten und Rad entwendet

Cuxhaven. Am Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, gerieten zwei Männer in der Rohdestraße in Streit. Ein noch unbekannter Mann trat im Verlauf der Streitigkeiten einen auf dem Rad sitzenden 19-Jährigen gegen den Oberschenkel, sodass dieser von seinem Fahrrad rutschte. Danach entriss der Unbekannte dem Radfahrer das Fahrrad des Herstellers Ruddy Dax und flüchtete. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++++++

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Altenwalde. In dem Zeitraum zwischen Freitag, dem 17.07.2020, gegen 20.30 Uhr und Samstagmorgen brachen bislang Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße ein. Das Diebesgut wird noch ermittelt. Die Cuxhavener Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 04721/573-0, zu melden.

++++++++++++++++++++++++

Einbruch in Büro

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend, dem 16.07.2020 und Freitagmorgen brachen bislang Unbekannte in ein Bürogebäude, in der Bahnhofstraße ein. Dort vorgefundenes Werkzeug wurde entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

++++++++++++++++++++++++

Einbruch in Gaststätte

Hemmoor. Bislang Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum zwischen Freitag, dem 17.07.2020 gegen 03.00 Uhr und 09.15 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Gaststätte in der Hauptstraße. Das Diebesgut wird noch ermittelt. Die Hemmoorer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/948-0.

