Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf + Fahrzeug aufgebrochen + Motorrad fährt auf Pkw auf

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf

A 27. Am 20.07.2020, gegen 18.00 Uhr wurde ein Motorradfahrer gemeldet, welcher auf der Beschleunigungsspur der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, gewendet und wieder zurück auf den Autobahnzubringer Grimbsystraße gefahren sein soll. Wer Hinweise auf das Motorrad, das Kennzeichen oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743/9280 zu melden.

+++++++++++++++++++++++++

Fahrzeug aufgebrochen

Ihlienworth. In dem Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brachen bislang Unbekannte ein in der Straße Medemstade geparktes Firmenfahrzeug ein und entwendeten daraus Werkzeug. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei Ihlienworth unter der Telefonnummer: 04755 33307-0.

+++++++++++++++++++++++++

Motorrad fährt auf Pkw auf

Hemmoor. Am Montag, dem 20.07.2020, gegen 14.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Stader mit seinem Motorrad einem vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Seat Ibiza in der Lamstedter Straße auf und verletzte sich hierbei leicht. Es entstanden geschätzte Schäden in Höhe von 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Birte Heimberg

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell