Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Jugendliche Sprayer bei Tat überrascht

Northeim (ots)

Donnerstag, 02.04.2020, gegen 23:45 Uhr Moringen, Waldweg

MORINGEN (da) - Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass vier Graffiti-Sprayer in Moringen am gestrigen Abend (02.04.20) noch in Tatortnähe durch die Polizei gestellt werden konnten. Die Frau war auf die ortsansässigen Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren aufmerksam geworden, als diese einen Altkleidercontainer in der Nähe umwarfen. Anschließend begab sich die Gruppe auf das Dach der nahen Grundschule. Da die Zeugin zunächst vermutete, dass auf dem Dach "gezündelt" würde, verständigte sie die Polizei. Die Gruppe konnte kurze Zeit später noch im Nahbereich angetroffen werden. Bei den Jugendlichen / Heranwachsenden stellten die Beamten frische Farbanhaftungen an Händen und Bekleidung fest. Im Bereich der Schule wurden später mehrere gleichfarbige, augenscheinliche frische Graffitis festgestellt, darunter auch ein Hakenkreuz sowie der Schriftzug "Hitler". Im Nachgang wurden bei Tageslicht vor Ort noch weitere Beschädigungen auf dem Gelände festgestellt, die Polizei geht daher eher von Vandalismus und nicht von einer politisch motivierten Tat aus. Da die Gruppe mit ihrem Treffen zudem gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes verstoßen hat, wurde neben Strafanzeigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auch Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß dem IfSG eingeleitet.

