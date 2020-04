Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel von geparktem Pkw beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Fahrzeughalterin (59) aus Einbeck hat ihren Pkw VW Lupo am Montag, 30.03.2020, gegen 18.00 Uhr in der Carl-Maria-von-Weber-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Erst am Mittwoch, 01.04.2020, wollte sie das Auto wieder benutzen und musste feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Ein bisher unbekannter Pkw Fahrer ist im genannten Zeitraum beim Vorbeifahren gegen den Spiegel gefahren und hat anschließend seine Fahrt einfach fortgesetzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck

