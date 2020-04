Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat entwendet und aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Düderoder Straße, 01.04.20, 12.00 Uhr - 02.04.20, 07.15 Uhr Kalefeld (schw) - In der Zeit von Mittwoch, 01.04.20, 12.00 Uhr - Donnerstag, 02.04.20, 07.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in Kalefeld, in der Düderoder Straße an der Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten. Der oder die Täter transportierten den Automaten in die Feldmark zwischen Echte und Willershausen, brachen diesen dort gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld und Zigaretten. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell