POL-CUX: Polizei sucht Besitzer von gestohlenen Fahrrädern

Cuxhaven (ots)

Fahrraddieb erwischt - wem gehören die gestohlenen Fahrräder?

Cuxhaven. Am Freitag, 26.06.2020, wurde der Polizei Cuxhaven gegen 1 Uhr ein Fahrraddieb in der Konrad-Adenauer-Allee gemeldet. Die Beamten konnten den Täter kurz darauf mit zwei Fahrrädern stellen. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein schwarz-silbernes Damenrad der Marke "Barracuda", bei dem anderen Fahrrad handelt es sich um ein rot-schwarz-silbernes Trekkingrad der Marke "Conway". Bisher konnten die Eigentümer der Fahrräder noch nicht ermittelt werden. Wer ein solches Fahrrad vermisst, kann sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 melden.

