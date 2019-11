Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Sachbeschädigung an drei Autos

Recklinghausen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag beschädigten unbekannte Täter drei Autos, die an der Straße Im Hagen geparkt waren. An dem schwarzen VW Golf, dem silbernen Opel Corsa und dem schwarzen Ford wurde insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro festgestellt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell