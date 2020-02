Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatklärung nach Betrug

Gronau (ots)

Ermittlern der Kriminalpolizei Gronau gelang es jetzt einen Betrugsfall aufzuklären: In einem Autohaus ein Auto "erworben" und nicht bezahlt hatte eine 29-Jährige im Dezember 2019 in Gronau. Damit nicht genug: Die Gronauerin gab den Wagen in einem Autohandel in Raesfeld für zwei Autos in Zahlung und nutzte einen davon selbst. Kripobeamte nahmen die Beschuldigte an ihrer Wohnanschrift fest und stellten bei einer Durchsuchung der Wohnung Beweismittel sicher. Die 29-Jährige, die einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, besitzt keinen Führerschein. Neben dem Betrugsverfahren muss sie sich nun auch mit den Konsequenzen einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen. Die Ermittlungen dauern an.

