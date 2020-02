Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelec und Fahrrad aus Garage entwendet

Gescher (ots)

Die Garagentür aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt verschafft haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gescher. Die Einbrecher entwendeten aus der Garage an der Franz-Josef-Straße ein Pedelec und ein Mountainbike, beide schwarz lackiert der Marke Bergamont, sowie einen Fahrradcomputer der Marke Bosch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

