POL-CUX: Alarmanlage verscheucht Einbrecher ++ Fußgängerin zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, in ein Haus im Feuerweg eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und lösten dabei die Alarmanlage aus. Dadurch haben die Täter vermutlich von einer weiteren Tatbegehung abgesehen, denn gestohlen wurde nichts. Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas verdächtiges im Feuerweg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 oder der Polizei Nordholz unter 04741-981150 zu melden

Fußgängerin zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Rangierunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Dorum, bei dem eine 28-jährige Frau verletzt wurde. Beim Einparken rutschte eine 43-jährige Dorumerin vom Kupplungspedal ab und ihr Audi machte einen Satz nach vorne. Unmittelbar vor ihrem PKW befand sich die 28-jährige Geestländerin, die gerade aus ihrem Volvo ausgestiegen war. Die Frau wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

