Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Niederense - Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

Soest (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 28.01.2021, gegen 15:53 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiwache Soest auf der Möhnestraße zwischen Günne und Niederense aufgrund eines geringfügigen Verkehrsverstoßes zwei Kräder anzuhalten. Während einer der Kradfahrer den Anhaltezeichen unverzüglich Folge leistete, wendete der zweite Fahrer sein Krad und versuchte in Richtung Niederense zu flüchten. Nach einer nur wenige Minuten andauernden Verfolgungsfahrt ohne Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern beendete der 17-jährige Mann aus Möhnesee freiwillig seinen Fluchtversuch und konnte durch die Beamten in Niederense schließlich kontrolliert werden. Hierbei wurden technische Veränderungen an seinem Krad festgestellt. Dementsprechend werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Heranwachenden gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (lo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell