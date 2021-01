Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest, Lippetal - 43-Jahre im Dienst der Polizei - Frank Deifuß geht in Pension

Bild-Infos

Download

Soest, Lippetal (ots)

Polizeihauptkommissar Frank Deifuß erhielt heute (28. Januar) vom Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, seine Ruhestandsurkunde. Deifuß trat 1977 in Schloß Holte-Stukenbrock in den Polizeidienst ein und kam über Stationen in Bonn, Dortmund und Arnsberg 1992 in den Kreis Soest. Hier versah er bis zu seiner Pensionierung seinen Dienst im Wach- und Wechseldienst. Der bei den Kollegen beliebte 61-jährige Streifenbeamte lebt mit seiner Frau im Lippetal. Seine neu gewonnene, freie Zeit wird er im Kreise seiner Familie mit seiner Frau, seinen drei Kindern und zwei Enkelkindern verbringen. (reh)

Urheberrecht: Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell