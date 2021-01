Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfallflucht in der Ernst-von-Bayern-Straße

Geseke (ots)

Schätzungsweise 1.200 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Ernst-von-Bayern-Straße in Geseke. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hatte am Mittwoch (27. Januar), zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr, einen grauen VW Passat auf dem Parkplatz touchiert und sich vom Unfallort entfernt, anstatt die Polizei zu informieren oder auf den Fahrzeugführer zu warten. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

