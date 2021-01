Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Witterungsverhältnisse unterschätzt

Rüthen (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Rüthen unterschätzte offensichtlich am Mittwoch (27. Januar), gegen 9.05 Uhr, auf ihrem Weg von Altenrüthen nach Menzel die aktuellen Witterungsverhältnisse auf der L735. Kurz vor dem Ortseingangsschild von Menzel kam sich auf winterglatter Fahrbahn nach links in den Straßengraben ab, touchierte einen Baum und wurde wieder auf die Straße geschleudert. Ihr Wagen kam rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben vor einem Baum zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich die 24-Jährige nur leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 4.500 Euro ein. (reh)

