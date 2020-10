Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Vereinsheimes

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Vereinsheim im Saumgartenweg in Oggersheim am Mittwoch, 21.10.2020 gegen 22:57 Uhr in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Anbau des Gebäudes heraus. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 28 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Zur Ursache kann bislang nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen wird die Ermittlungen hierzu aufnehmen.

