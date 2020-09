Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallzeugen gesucht

Sprakensehl / Bokel (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 265 zwischen den Ortschaften Bokel und Reinstorf, unweit der Landkreisgrenze Gifhorn/Uelzen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunkelgrauen VW Transporter mit einem weißen Wohnanhänger und einem hellen VW T5 neueren Modells. Das Wohnanhänger-Gespann fuhr in Richtung Bokel und der unbekannte T5 kam diesem entgegen. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand haltenden PKW scherte der Fahrer des T5 bis in den Gegenverkehr aus. Dort kam es zum Zusammenprall der beiden Außenspiegel. Der umschlagende Spiegel am Zugfahrzeug des Wohnanhängers zerstörte die Seitenscheibe der Fahrertür und so wurde dieser Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des hellen VW T5 entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise auf den unfallverursachenden PKW VW T5 geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wittingen unter 05831-252880.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Wittingen



Telefon: + 49 (0)5831 / 252880

Fax: + 49 (0)5831 / 25288-10

E-Mail: poststelle@pk-wittingen.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell