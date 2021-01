Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Wohnungseinbruch

Lippetal (ots)

Einbrecher suchten am Dienstag (26. Januar), zwischen 16.15 Uhr und 17.45 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Hultroper Straße auf. Um in das Haus zu gelangen beschädigten sie das Glas einer Fensterscheibe. Anschließend durchwühlten sie die Schränke und Schubladen im Haus. Ob sie hierbei auch Gegenstände entwendeten stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

