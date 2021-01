Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Eisplatte kracht vom Lkw - Polizei sucht Zeugen

Erwitte (ots)

Glück im Unglück hatte eine 47-jährige Autofahrerin aus Lippstadt, als sie am Dienstag, gegen 9.10 Uhr, die B1 von Erwitte in Richtung Geseke befuhr. In Höhe Störmede kam ihr ein Lkw mit gelber Plane entgegen. Von der Plane des Gefährts löste sich eine Eisplatte und krachte in die Windschutzscheibe ihres VW Touareg. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Ob der Lkw-Fahrer den Umstand bemerkte ist zurzeit noch unklar. Er setzte seine Fahrt über die B1 in Richtung Erwitte fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Polizei bittet den Fahrer des Lkw mit der gelben Plane sich zur Klärung des Unfalls unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

