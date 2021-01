Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Anröchte (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Kliever Straße/ Boschstraße/Dieselstraße zu einem Unfall. Eine 34-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem VW-Crafter auf der Dieselstraße unterwegs. Sie beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in die Boschstraße zu überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts, auf der Kliever Straße fahrenden Skoda Citigo, eines 62-jährigen Anröchters. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde der VW-Crafter gegen einen an der Boschstraße wartenden Lkw geschleudert. Die Frau aus Erwitte und der Anröchter wurden dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7000,- EUR geschätzt. (lü)

