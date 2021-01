Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgängerin angefahren

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 18:30 Uhr, kam es an der Bökenförder Straße zu einem Unfall. Eine 52-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Opel Astra stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 54 betrat unvermittelt eine 77-jährige, dunkel gekleidete Lippstädterin auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Dabei wurde die Seniorin auf den Radweg geschleudert. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR. (lü)

