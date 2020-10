Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Hagen/Herten: Kennzeichen in Herten gestohlen - Blitzeinbruch in Hagen

Recklinghausen (ots)

Mit einem Opel Vectra mit in Herten gestohlenen Kennzeichen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (22.10.2020) einen Blitzeinbruch in Hagen verübt. Das Tatfahrzeug war ein dunkler Opel Vectra mit Anhängerkupplung und dem Kennzeichen EN-KP8887. Das Nummernschild wurde vorher in derselben Nacht in Herten von einem geparkten Auto, das in der Nähe der Autobahn 2 stand, gestohlen. Die Polizei Hagen hat ein Foto des Tatfahrzeugs veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4743004) und fragt: Wer kann Hinweise zu dem auffälligen Wagen geben? Wer hat in der Nacht Verdächtige in Herten beobachtet.

Hier die bisherigen Meldungen zum Fall:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4740819

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4741498

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum derzeitigen Verbleib des Fahrzeugs machen können, um Hinweise unter der Rufnummer 02331/986 2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032



Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell