Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand in Kleiderkammer - keine Hinweise auf Brandstiftung

Recklinghausen (ots)

Nachdem es am Sonntagmorgen in einer Kleiderkammer an der Crawleystraße gebrannt hat, geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf Brandstiftung haben sich nicht ergeben. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei 50.000 bis 80.000 Euro. Das Feuer war am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, in dem Gebäude an der Crawleystraße ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

