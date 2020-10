Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autos am Tetraeder aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf dem Tetraeder-Parkplatz an der Beckstraße sind (wieder) Autos aufgebrochen worden. Am späten Freitagabend, um kurz vor Mitternacht, bemerkten Zeugen einen Tatverdächtigen und riefen die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann flüchten. Zuvor waren dort am Freitagabend zwei Autos aufgebrochen worden, ein VW Scrocco und ein VW Passat. Aus beiden Fahrzeugen wurden Handtaschen gestohlen. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: dünne Statur, seitlich kurz rasierte Haare, trug eine Lederjacke und eine hellblaue Jeans. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu den Autoaufbrüchen am Tetraeder in der vergangenen Woche (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4741020) und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen und/oder dem tatverdächtigen Mann geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

