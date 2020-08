Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim - Unfallflucht nach Kollision mit Straßenbahn - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.21 Uhr, ereignete sich im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 21. Wie bislang bekannt wurde, wollte eine Frau mit einem dunklen Pkw von der Berliner Straße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen, übersah aber offensichtlich die entgegenkommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Straßenbahnfahrer entfernte sich die Dame kurzer Hand mit ihrem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle, als dieser seine Leitstelle verständigte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim unter Telefon: 0621-174-4110 in Verbindung zu setzen.

