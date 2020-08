Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots)

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 11:15 Uhr in eine Gaststätte im Landfriedkomplex in der Bergheimer Straße. Die unbekannten Täter drangen durch ein Oberlicht am Fenster in die Räumlichkeit ein und entwendeten aus zwei unverschlossenen Schubladen mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben der sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-991700 zu melden.

