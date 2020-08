Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 18:15 Uhr auf der Eichtersheimer Straße in Richtung Dühren zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fiat-Fahrer bremste sein Fahrzeug aufgrund eines Rückstaus ab, als ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf sein Auto auffuhr. Der 30-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, der Fiat wurde abgeschleppt.

