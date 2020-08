Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall nach Rückstau

Mannheim-Käfertal (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr in der Rollbühlstraße, kurz nach der Kreuzung Kallstadterstraße, zu einem Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Aufgrund eines Rückstaus in der Kreuzung reagierte eine 22-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf einen Ford auf, der dadurch auf den davorstehenden Opel geschoben wurde. Insgesamt wurden vier leichtverletzte Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR. Trotz des Sachschadens konnte mit allen PKWs die Fahrt fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell