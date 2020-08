Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kornnatter im Garten

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.08.2020/ Uhrzeit: 18:34 Uhr/ Dauer: 75 Minuten/ Einsatzstelle: Schöne Gasse/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagnachmittag. In der Straße Schöne Gasse meldete ein Anwohner eine Schlange. Nach Rücksprache mit einem Schlangenexperten konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige Kornnatter handelt, die in unserer Heimat nicht freilebend vorkommt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld nahmen das ausgewachsene Tier vorerst in Gewahrsam. Das Ordnungsamt Breckerfeld brachte die Schlange anschließend in ein Tierheim nach Witten. Der Einsatz endete nach etwa 75 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell