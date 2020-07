Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schlange im Keller

Datum: 28.07.2020/ Uhrzeit: 16:31 Uhr/ Dauer: 60 Minuten/ Einsatzstelle: Pastor-Hellweg-Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagnachmittag. In der Pastor-Hellweg-Straße meldete ein Anwohner eine Schlange im Keller. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld demontierten einen Schrank, unter den sich die Schlange verkrochen hatte, fingen die etwa 60 cm lange, ungiftige Ringelnatter ein und brachten sie in ein sicheres Waldstück nahe eines Bachlaufs, wo sie in die Freiheit entlassen wurde. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

