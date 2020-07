Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Vermeintlicher Austritt von Kohlenmonoxid

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.07.2020/ Uhrzeit: 15:31 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Ennepetalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Montagnachmittag zu einem Wohnhaus im Bereich der Ennepetalsperre alarmiert. Zwei Anwohner hatten über plötzliche Übelkeit geklagt und Hinweise gegeben, die auf einen Austritt von Kohlenmonoxid (CO) hatten schließen lassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld führten Messungen in dem gesamten Gebäude durch ohne Feststellung einer Gefahr. Die beiden Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt; eine von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

