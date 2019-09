Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kirchentüren halten stand

Hohen Sachschaden hinterließen unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Geislingen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei machten sich die Täter an einer Kirche am Kirchplatz zu schaffen. An drei Türen hatten sie vergeblich gehebelt. Der Sachschaden an den historischen Eichentüren beträgt rund 6.000 Euro. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07331/93270 auf Zeugenhinweise und fragt: - Wer hat am Samstag ab 22 Uhr verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fall zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1836833

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

