Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.30 h wollte ein 59-jähriger die Straßenseite der Burgfreiheit in Odenkirchen an einer Querungshilfe wechseln. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer, die Burgfreiheit in Richtung Kamphausener Höhe. Es kam zur Kollision mit dem Fußgänger, der dadurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am PKW entstand geringer Schaden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell