Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher entwendeten Schmuck in Rodheim ++ Unfallfluchten in Bad Vilbel ++ Falsche Polizeibeamte probierten ihr Glück ++ Warnbake sorgte für Schaden ++ u.a.

Friedberg (ots)

Umgefahrene Warnbake sorgte für Schaden

Autobahn 5: Einen erheblichen Frontschaden an seinem BMW hat ein 50-jähriger Stadtallendorfer zu beklagen, der am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen einer auf der Fahrbahn liegenden Warnbake nicht mehr ausweichen konnte. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte diese zuvor offenbar im Baustellenbereich umgefahren, wodurch sie auf der Fahrbahn landete. Statt der Polizei darüber eine Mitteilung zu machen, beging der Unfallverursacher jedoch Unfallflucht und hinterließ damit ein Hindernis für die folgenden Verkehrsteilnehmer. Wer dafür verantwortlich ist, dass die Bake in Fahrtrichtung Kassel auf der Fahrbahn landete, dazu bittet die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010, um Hinweise.

*

Ohne Führerschein

Bad Nauheim: Für einen 23-jährigen Wölfersheimer endete in der Nacht zum heutigen Donnerstag um kurz nach 01 Uhr am Marktplatz die Fahrt mit einem PKW. Eine Streife der Polizeistation Friedberg kontrollierte den VW-Fahrer. Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein war der 23-Jährige unterwegs. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb er mit zur Blutentnahme musste. Wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird nun gegen ihn ermittelt.

*

Unfallfluchten

Bad Vilbel: Beim Ein- oder Ausparken muss ein Parkplatznutzer in der Schmiedsgasse am Dienstag einen dort abgestellten grauen 3er BMW am hinteren Kotflügel der Fahrerseite gestreift haben. Ein Schaden von etwa 800 Euro entstand dabei. Wer zwischen 16.15 und 17.30 Uhr Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen, da der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Bad Vilbel: Einen Schaden von 3000 Euro am Heck eines silberfarbenen Toyota Avensis verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13 und 16 Uhr am Mittwoch in der Lohstraße. Der Unfallverursacher streifte den auf einem Anwohnerparkplatz abgestellten PKW und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Falsche Polizeibeamte versuchten ihr Glück

Büdingen / Nidda: Wieder einmal klingelten am Mittwochabend die Telefone bei Wetterauer Seniorinnen und Senioren. Dieses Mal hatten sich die Betrüger im Telefonverzeichnis offenbar den Ostkreis ausgesucht. Aus Büdingen und Nidda meldeten die Bürger sich bei der Polizei und berichteten von den verdächtigen Anrufen. Von drei festgenommen und drei noch flüchtigen Einbrechern berichteten die Anrufer, die sich als Polizisten ausgaben. Es steht zu vermuten, dass sie -- wie in vielen anderen Fällen zuvor - den Angerufenen Angst machen wollten, um so in Besitz ihrer Wertsachen zu gelangen. Glück hatten sie mit ihrer Masche nach bisherigen Erkenntnissen jedoch glücklicherweise nicht. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Telefonate. Genau das ist der beste Weg damit umzugehen: Einfach auflegen und im Zweifel immer Kontakt zur richtigen Polizei aufnehmen, die über die 110 jederzeit zu erreichen ist und für Fragen zur Verfügung steht.

*

Einbrecher entwendet Schmuck

Rosbach: Am Mittwoch, zwischen 12.50 und 13.25 Uhr nutzte ein Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern in einem Mehrfamilienhaus im Hohlweg in Rodheim. Der Täter gelangte durch eine Terrassentür in die Wohnung, durchsuchte sie nach Wertsachen und ließ beim Verlassen der Wohnung Schmuck mitgehen. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

