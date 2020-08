FW-EN: Tragehilfe durch Löschgruppe Delle

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 01.08.2020/ Uhrzeit: 05:46 Uhr/ Dauer: 2 Stunden/ Einsatzstelle: Brenscheid/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Bericht (lb): Am Samstagmorgen, um 05:46 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle zu einer technischen Hilfeleistung nach Brenscheid alarmiert. Der übergewichtige Patient war aus seinem Bett gerutscht und konnte nicht alleine aufstehen. Aufgrund des Allgemeinzustandes und einer bereits geplanten Operation wurde der Patient in ein Krankenhaus transportiert. Hierzu musste ein Schwerlast-RTW nachgefordert werden. Der Patient wurde dann mit vereinten Kräften, mittels Tragetuch, in den Schwerlast-RTW verbracht. Der Einsatz endete nach 2 Stunden, mit der Ankunft im Gerätehaus. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

