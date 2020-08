Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person im Wasser

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.08.2020/ Uhrzeit: 18:47 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Glörtalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ DLRG/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagabend mit dem Stichwort Person im Wasser - Ertrinkungsunfall zur Glörtalsperre alarmiert. Ein 19-jähriger war kurzeitig in der Glör untergegangen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der junge Mann bereits von den Einsatzkräften der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.) aus dem Wasser gerettet worden und wurde erstversorgt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld unterstützten dabei, den Patienten zum Rettungswagen zu tragen. Der Mann wurde nach der Versorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen, insbesondere mit der DLRG ist hier besonders positiv erwähnenswert. Der Einsatz endete nach etwa 75 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

