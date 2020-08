Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Neckarstaden/ Fahrtgasse zu einer Kollision zwischen einem 39-jährigen BMW-Fahrer und einer 26-jährigen Fahrradfahrerin. Aufgrund der blendenden Sonne übersah der Mann beim Linksabbiegen in die Fahrtgasse die entgegenkommende Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wird die Frau leicht verletzt, der Sachschaden ist gering.

