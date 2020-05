Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 11.05.2020

Goslar (ots)

Flüchtige Ziegen

Wolfshagen. Am Montagvormittag machte eine Ziegenherde Wolfshagen unsicher. Die Tiere brachen von ihrer Weide außerhalb des Ortes aus und begaben sich über die Lautenthaler Straße ortseinwärts. Hierbei kam es zu Behinderungen des Straßenverkehrs, so dass mehrere Anrufe bei der Polizei eingingen. In der Ortsmitte von Wolfshagen begehrten die Ausbrecher vor dem dortigen Lebensmittelmarkt Einlass. Einige Ziegen schlugen dabei mit ihren Hörnern sogar gegen die Eingangstür. Da zu diesem Zeitpunkt in großen Teilen Wolfshagens Stromausfall herrschte öffnet die elektrische Tür nicht. Die Tierhalterin erschien vor Ort und trieb mit ihrem Hütehund die Herde, etwa 25 Ziegen, zur Weide zurück. Durch die Polizei wurde die Ortsdurchfahrt zu diesem Zweck aus Richtung Lautenthal gesperrt.

