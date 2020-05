POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Brand

Torfhaus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am gestrigen Sonntag, gegen 10.00 Uhr, eine Gaststätte in der Ortslage Torfhaus in Brand. Das Feuer ging rasch auf Dachstuhl und Gebäudefassade über. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Kameraden der eingesetzten Feuerwehr Bad Harzburg verletzt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Insgesamt waren ca. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Für die Löscharbeiten musste die B4 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brand

Hahndorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Anbaubereich eines Fachwerkhauses in der Försterbergstraße in Brand. Eine aufmerksame Nachbarin hatte am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Zwei schlafende Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig durch die Feuerwehr evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Illegale Müllentsorgung

Goslar. Ein 38-jähriger Goslarer und ein 30-jähriger Mann aus Ahrensbök luden am Sonntag, gegen 17.55 Uhr, Restmüll in Form von alten Fahrradteilen hinter einem Altpapiercontainer in der Gutenbergstraße ab. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die feststellenden Polizeibeamten eingeleitet und der Müll musste wieder eingesammelt werden.

Holzhausen, POK

